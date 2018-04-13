واثقون بمسؤولية نظام بشار عن هجوم دوما

13 أبريل 2018 - 10:45 م

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن وجود "ثقة عالية جدًا" لدى واشنطن، بأن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، بغوطة دمشق الشرقية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تحمّل أيضًا روسيا المسؤولية، لفشلها في منع حدوث هجمات بالأسلحة الكيميائية".

وأشارت "ساندرز" أن الرئيس دونالد ترامب، وعدداً من مسؤولي إدارته "يواصلون عقد اجتماعات وإجراء محادثات، على مستويات جدية جدًا"، لمناقشة الردّ على استخدام تلك الأسلحة في سوريا.



ولفتت أن ترامب تحدث مجددًا اليوم مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ذلك الشأن.



ومنذ هجوم دوما، الذي أسفر عن مقتل 78 مدنيًا، في 7 أبريل/نيسان الجاري (السبت الماضي) والذي يتهم النظام السوري بتنفيذه، يتصاعد التوتر بين موسكو وعواصم غربية، على رأسها واشنطن.

