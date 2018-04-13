استشهاد فلسطيني وإصابة 1125 بغزة والضفة

13 أبريل 2018 - 10:46 م

استشهد فلسطيني وأصيب 1125 آخرون، اليوم الجمعة، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمتظاهرين قرب حدود قطاع غزة الشرقية، وخلال مواجهات بين شبان وقوات إسرائيلية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.



وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه، إنّ "الفلسطيني إسلام حرز الله (28 عاماً)، استشهد إثر تعرضه لرصاصة من الجيش الإسرائيلي في منطقة البطن قرب حدود غزة وأصيب 969 آخرون".



وأوضح القدرة أنّ "223 أصيبوا بالرصاص الحي، و105 اختناقا بالغاز، و13 بالرصاص المطاطي، و34 شظايا بالجسم"، فيما لم يوضح طبيعة بقية الإصابات.



ولفت إلى وجود "14 إصابة بين المسعفين والدفاع المدني بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، و3 إصابات لصحفيين فلسطينيين".



وطالب القدرة المنظمات الدولية باتخاذ موقف "حازم وواضح من استهداف الاحتلال الصهيوني للنقاط والطواقم الطبية".



وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، اليوم، باتجاه "مخيمات العودة" المقامة على طول السياج الأمني، للمشاركة بالجمعة الثالثة لمسيرات العودة وكسر الحصار.



وبدأت "مسيرات العودة الكبرى"، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.



ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو/ أيار المقبل.



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة ويستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق بفعل الغاز المُدمع منذ الجمعة الأولى الموافق 30 مارس.



وفي الضفة الغربية ومدينة القدس، أصيب 156 فلسطيني خلال مواجهات بمناطق متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت ميدانيا خلال المواجهات بالضفة مع 6 إصابات بالرصاص الحي، و43 إصابة بالرصاص المطاطي، و107 مصابين، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.









