مصرع 40 عاملا في انهيار منجم ذهب بالكونغو

13 أبريل 2018 - 10:48 م

لقي 40 عاملا مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر انهيار منجم ذهب بمقاطعة جنوب كيفو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق مصادر محلية.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر رسمية (لم تسمها)، قولها إن انهيارا وقع في منجم "نيانغ" للذهب، في منطقة "فيزي".



وأضافت المصادر أن 40 عاملا لقوا مصرعهم جراء انهيار المنجم، دون مزيد من التفاصيل.



وأشارت إلى أن فرق الطوارئ تواصل عمليات البحث والإنقاذ، إلا أن المياه المتجمعة فيه جراء هطول الأمطار تعيق أنشطة البحث.



وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي 5 من عمّال المناجم مصرعهم إثر انهيار منجم ذهب آخر بالمقاطعة ذاتها.

