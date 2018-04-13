الحياة السياسية والحزبية في مصر "ماتت"

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد، ووزير التموين الأسبق، إن الحياة الحزبية في مصر "ماتت"، متابعًا: "حزين على ما وصل إليه حزب التجمع الآن".
وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره مع فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن عدد كبير من الأحزاب الموجودة على الساحة حاليًا ليس لها أهمية، وأن البعض يتخذ الأحزاب كواجهة اجتماعية.
وأشار "عبدالخالق" إلى أنه يجب أن يكون هناك آلية لتحفيز الأحزاب على الاندماجـ مشيرًا إلى أنه يسعى إلى توحيد جبهة اليسار في الفترة المقبلة، وأنه ليس مع شطب الأحزاب غير الممثلة بمجلس النواب في الوقت الحالي.
وأضاف وزير التموين الأسبق أن دستور 2014 يعد أبرز إنجازات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن التخلص من حكم الإخوان هو أول إنجاز اجتازته مصر، موضحًا أنه لا يمكن خلط الدين بالسياسة في أي بلد.
وأكد أن الوضع السياسي والاقتصادي ما زال في حاجة إلى تنظيم يحقق الصالح العام.