هذا هو مكان قمة ترامب وزعيم كوريا

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن الولايات المتحدة لم «تحدد بعد موقفها حول مكان عقد قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي مع كيم جونغ أون».

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