هذا هو مكان قمة ترامب وزعيم كوريا

14 أبريل 2018 - 12:16 ص

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، إن الولايات المتحدة لم «تحدد بعد موقفها حول مكان عقد قمة يشارك فيها الرئيس الأمريكي مع كيم جونغ أون».

