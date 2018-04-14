إيران تسمح للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي

14 أبريل 2018 - 12:24 ص

سمحت إيران للمقاتلات الروسية باستخدام مجالها الجوي والتزود بالوقود من قاعدة "نوجه" الجوية بمحافظة همدان، بحسب إعلامي مقرب من دوائر صناعة القرار بطهران.



جاء ذلك في تغريدة نشرها حسين دليريان، رئيس تحرير الأخبار العسكرية في وكالة "أنباء" تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة.



وأوضح دليريان أن السلطات الإيرانية تسمح للطائرات الحربية الروسية باستخدام المجال الجوي الإيراني وقاعدة "نوجه" الجوية في محافظة همدان للتزود بالوقود.



ولم تصدر إفادة رسمية من روسيا أو إيران بخصوص ما ذكره دليريان حتى الساعة 21: 50 ت.غ.



وقبل عامين، سمحت إيران لروسيا باستخدام قاعدة "همدان" الجوية لمساندة قوات النظام السوري (المدعوم من روسيا وإيران) ضد فصائل المعارضة، بحسب ما جاء على لسان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان، آنذاك.

