طلب ترامب الخطير الذي امتنع وزير دفاعه عن تنفيذه بسوريا

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كشفت وكالة "رويترز" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان غاضبا بالخيارات التي قدمها له مستشاروه العسكريين بخصوص سوريا ، وطلب "ضربة شرسة" تمس الروس والإيرانيين .. قائلًا: "أريدهم أن يدفعوا الثمن".

إلا أن وزير الدفاع جيم ماتيس وقادة عسكريين آخرين حذروا من أنه كلما كان الهجوم أكبر كلما زاد خطر المواجهة مع روسيا وإيران.

"وول ستريت جورنال" كشفت أن ماتيس منع الضربات وألغى هجوماً كان مخططاً ليلة الخميس خشية التصعيد مع #روسيا.

فيما نقلت الصحيفة عن مستشار الأمن القومي جون بولتون أنه يريد هجوماً مدمراً يشمل البنية التحتية لنظام الأسد، وليس هجوماً على مطار يمكن للنظام إعادة تشغيله كما حصل عام 2017.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إنه واثق بأن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيمياوي، مضيفاً أن المعلومات الأميركية تظهر أن مزاعم روسيا بأن الهجوم مختلق غير صحيحة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحافيين عندما سئلت عن المزاعم الروسية: "معلوماتنا تفيد بالعكس. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضافت: "نحن على ثقة تامة بأن سوريا مسؤولة" وقالت إن تقاعس روسيا عن وقف سوريا "جزء من المشكلة".

وكان مسؤولون أميركيون أفادو أنهم حصلوا على عينات من بول ودم ضحايا الهجوم في #سوريا وأكدوا وجود الكلور وغاز الأعصاب.


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