اكتشفت أنني أتعامل مع تشكيل عصابي .. وأراجع قناعاتي

14 أبريل 2018 - 07:52 ص

شن المستشار عماد أبو هاشم - عضو حركة "قضاة من أجل مصر" سابقًا - هجومًا حادًا على المسشار أيمن الورداني والمستشار وليد شرابي ، مؤكدًا أنه يراجع قناعاته التي اتخذها قبل سنوات ، في إشارة إلى موقفه من جماعة الإخوان و 30 يونيو .



وقال "أبو هاشم" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك إن "الورداني" حضر عنه أمام مجلس التأديب خلافا لطلبه ، مما أضر بموقفه في الطعن الذي قدمه أمام المجلس .



وأضاف: "لم أكن أتصور ـ يومًا ـ أن المكانة الرفيعة التي كان ينزلها المستشار أيمن الوردانى في نفسى و الثقة المتناهية التي كنت أضعها في شخصه يمكن لعَرَضٍ تجرى به الأحداث أن يحولهما إلى النقيض تمامًا ، إننى من فرط ثقتى به لم أجد غيره هو و المستشار فؤاد راشد أهلًا لتوكيله في مباشرة إجراءات الطعن في الحكم الصادر فى دعوى الصلاحية التى أحِلْتُ إلى التقاعد بسببها ، فسلمته قبيل سفرى توكيلًا رسميًا بذلك .. لقد كنت أرى و أسمع من الرجل و عنه ما يكفى لتغيير الصورة التي رسخت عنه في مخيلتى ، إلا أننى دائمًا ما كنتُ أحاول التماس الأعذار له و أجبر نفسى على حسن الظن به متجاوزًا كل الحقائق التي تتجلى ـ كضوء الشمس ـ أمام ناظرىَّ و متجاهلًا ما يؤكده لى حدسى و حديث نفسى " .. مضيفًا: "آثرتُ ـ منذ ما يقرب من عامٍ ـ ألا أتجاذب أطراف الحديث معه أو مع أحدٍ عنه إلا في أضيق الحدود خشية أن أسمع ما يعكر صفو نفسى تجاهه ، فيحملنى ما أسمع منه أو عنه إلى اتخاذ موقفٍ معه .



وتابع: "تذكرت أن هذا الرجل كان و كيلًا عنى في الطعن على الحكم الصادر في دعوى الصلاحية التي سبق أن حدثتكم عنها و أننى كنت قد طلبت منه أن يتقدم بصحيفة الطعن التي أرسلتها له ـ فخسب ـ وأكدت عليه ألا يحضر أية جلسةٍ من الجلسات ؛ ذلك أن القانون كان يوجب على المجلس الأعلى للتأديب ضرورة إعلانى قانونًا في محل إقامتى خارج البلاد بعدما ثبت لديه ـ بالفعل ـ من ظهورى بوسائل الإعلام أننى متواجدٌ بالدولة التركية و بعدما نجحت في إعلان المجلس بمحل إقامتى الجديد بالخارج .. كان إتمام هذا الإعلان يشكل عقبةً إجرائية أمام المجلس الأعلى للتأديب تَحُولُ دون استصدار الحكم في الطعن لحين وصول الإفادة بحصوله" .

أردف: "ظل الوردانى يؤكد لى دائمًا أنه لن يمثل عنى بأية جلسةٍ من الجلسات و لطالما كنت أذكِّره بذلك إلى أن فوجئتُ به و باقى الزملاء يتصلون بي هاتفيًّا ليطلبوا منى السماح للوردانى بالحضور و في حالة عدم حضوره عنى سيقرر المجلس الأعلى للتأديب حجز الدعوى للحكم و إرجاء البت في شأنى لحين ورود الإفادة بإعلانى قانونًا في محل إقامتى يالخارج " .. مضيفًا: "شددت على الوردانى بضرورة الالتزام بقرارى عدم المثول بالجلسات و أنه إن فعل غير ذلك سيكون مخالفًا للقانون و خائنًا للأمانة و شرحت له أن الإعلانات بالخارج في الأغلب الأعم لا تتم ، و من ثمّ سيكون ذلك بمثابة العقبة الإجرائية التي تحول دون استصدار الحكم في الطعن فأكد التزامه بحقى في عدم تمثيلى بتلك الجلسات" .

واستدرك : "فوجئت بالحكم بعدم قبول الطعن دون إتمام الإعلان المذكور فظننتُ ـ في ظل تأكيد الوردانى أنه لم يمثل عنى في أىٍّ من جلسات المحاكمة ـ أن الهيئة التي أصدرته قد أخطأت في حكمها فما كان لها ان تُقدِم على إصداره قبل تنفيذ الإعلان ، و أرسلت في طلب استخراج صورةٍ رسمية من الحكم المشار إليه فقوبل طلبى بالرفض تذرعًا بضرورة حضورى بشخصى .. حاولتُ الحصول على صورةٍ من هذا الحكم من أىٍّ من زملائى ممن تمكنوا من الحصول على صورةٍ منه فماطلوا و تحججوا و في النهاية امتنعوا عن الرد نهائيًّا إلى أن تمكنت خلال اليومين الماضيين من الحصول على صورة الحكم المذكور لأتفاجأ بإثبات الحضور عنى بجلسات المحاكمة " .. مضيفًا: "لقد تواطأ الوردانى ورفاقه و اتفقوا فيما بينهم دون علمٍ أو موافقةٍ منى على حضور الوردانى بالجلسات بموجب التوكيل الرسمي الذى سلمته إياه قبيل سفرى ، و لما لا و هم أعضاءٌ فى تنظيمٍ واحدٍ أنا لست من بين أعضائه ، ما كنتُ و لن أكون يومًا من بين أعضائه" .

وأضاف في نهاية تدوينته : "هذا التآمر و تلك الخيانة جعلانى أقف مع نفسى وقفةً أخيرة لمراجعة كل القناعات و الأفكار المسبقة التي كنت أتعامل من خلالها مع الأحداث و الأشخاص و المواقف ، و تأكدتُ أننى كنت أتعامل مع تشكيلٍ عصابىٍّ كنت أجهل حقيقته" .

وأضاف: "لذلك أنوه إلى حقيقة أننى ما كنتُ و لن أكون ـ يومًا ـ عضوًا في أىِّ جماعةٍ أو تنظيم أيًّا كان نوعه أو مسماه و أنه ـ منذ ما يقرب من أربعة أعوامٍ مضت ـ لا علاقة لى بما كان يُعرَف " حركة قضاة من أجل مصر " ، و ليس لى أي اتصالٍ من أىِّ نوعٍ كان بوليد شرابى منذ ذلك التاريخ ، و أنه من اليوم فصاعدًا لا صلة لى بأيمن الوردانى" .

و أردف: "أعد باتخاذ اللازم حيال ما حدث و ما يحدث و ما سوف يحدث إن شاء الله بعدما تكشفت لى الحقائق كاملةً جليةً ، ليس انتقاما من أحدٍ أو تصفيةً لحساباتٍ شخصية و لكن تصحيحًا لقناعاتٍ خاطئةٍ دُلِّس علىَّ فيها فأثمرت عن نتائج و أفكارٍ خاطئةٍ بطريق اللزوم" .

واستدرك : "أزعم أن لدىَ الكثير لأقوله في تجربتى مع هؤلاء و هم يعلمون ذلك ، و ربما أعلم أكثر مما يظنون ، و أعتقد أن عرض تجربتى سيكون مفيدًا ليس للمصريين وحدهم فحسب بل لسائر العرب و المسلمين ".