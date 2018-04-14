» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟

14 أبريل 2018 - 08:25 ص

قدم يورجن كلوب - مدرب ليفربول الإنجليزي - تعهدًا إلى جماهير فريقه بالإبقاء على نجم الفريق محمد صلاح لمدة موسم آخر ، وذلك وسط أنباء عن نية أندية أوروبية كبرى لشرائه .



وقال المدرب الألماني ردا على سؤال عن احتمال رحيل صلاح بنهاية الموسم: "لا يمكن حتى التفكير بمسألة من هذا النوع. لم يمض عام بأكمله على قدوم "مو" صلاح. جاء إلى هنا للتقدم خطوة إضافية في مسيرته، ونجح في ذلك. كانت أمامه خيارات أخرى لكنه جاء إلى ليفربول".



ويقدم صلاح في موسمه الأول مع ليفربول أداء استثنائيا بعد انتقاله إليه الصيف الماضي من روما الإيطالي مقابل 48 مليون دولار، إذ سجل 39 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 29 في الدوري الممتاز، وساهم في قيادة فريقه الجديد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة الجمعة بمواجهة فريقه السابق روما.



وأشار كلوب إلى أن الحديث عن الرحيل يبدأ دائما بعد عام على قدوم اللاعب، مؤكدا: "أنا لا أفكر بهذا الأمر. لا أفكر به لأني أعلم بأنه سيكون هنا. هذا كل شيء. نملك فرصة كبيرة لخلق شيء ما للمستقبل. في الوقت الحالي، علينا أن نقدم الأداء، الحصول على النقاط، الفوز".



وتابع: "لكن مستوى الأعمار في الفريق جيد جدا. ما زالوا شبانا ويملكون الكثير من القدرات. انطباعي هو أنهم جميعا متحمسون بوجودهم في هذه المجموعة".



وفي ظل فشل ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي منذ 1990، يتخوف جمهور الفريق من أن يكون صلاح على الدرب نفسه، بيد أن كلوب بدا عازما الجمعة على الاحتفاظ به.

