  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:06 ص
بحث متقدم
روما

روما يستجدي "صلاح" قبل المواجهة .. و "مومو" يرد

عماد أبو هاشم

اكتشفت أنني أتعامل مع تشكيل عصابي .. وأراجع قناعاتي

ترامب

طلب ترامب الخطير الذي امتنع وزير دفاعه عن تنفيذه بسوريا

روسيا وأمريكا

روسيا لأمريكا: ما فعلتوه منذ قليل لن يمر دون رد

ماتياس

البنتاجون: هذا ما أسفرت عنه الضربة التي وجهناها لسوريا

حفيد حسن البنا

حفيد "البنا" يواجه اتهاما رابعا بالاغتصاب

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

"الكلب المسعور" عارض التدخل في سوريا لهذا السبب

خليفة حفتر

الكشف عن تطورات جديدة بشأن وفاة "حفتر"

عمرو الجارحي

6 أهداف هامة في مشروع الموازنة العامة الجديدة

حفتر

بدائل مصر فى ليبيا بعد «حفتر»

ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟

الرياضة

صلاح
صلاح

متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من "كلوب" لفوز "صلاح" كأفضل لاعب

#

هذه حقيقة رحيل"كوبر" عن تدريب الفراعنة

#

ماذا قال «كلوب» عن فوز «صلاح» بالحذاء الذهبى؟

#

مدرب ليفربول يعلق على أنباء رحيل «صلاح» للريال

ليفربول

كلوب

صلاح\

قدم يورجن كلوب - مدرب ليفربول الإنجليزي - تعهدًا إلى جماهير فريقه بالإبقاء على نجم الفريق محمد صلاح لمدة موسم آخر ، وذلك وسط أنباء عن نية أندية أوروبية كبرى لشرائه .

وقال المدرب الألماني ردا على سؤال عن احتمال رحيل صلاح بنهاية الموسم: "لا يمكن حتى التفكير بمسألة من هذا النوع. لم يمض عام بأكمله على قدوم "مو" صلاح. جاء إلى هنا للتقدم خطوة إضافية في مسيرته، ونجح في ذلك. كانت أمامه خيارات أخرى لكنه جاء إلى ليفربول".

ويقدم صلاح في موسمه الأول مع ليفربول أداء استثنائيا بعد انتقاله إليه الصيف الماضي من روما الإيطالي مقابل 48 مليون دولار، إذ سجل 39 هدفا في مختلف المسابقات، بينها 29 في الدوري الممتاز، وساهم في قيادة فريقه الجديد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أوقعته القرعة الجمعة بمواجهة فريقه السابق روما.

وأشار كلوب إلى أن الحديث عن الرحيل يبدأ دائما بعد عام على قدوم اللاعب، مؤكدا: "أنا لا أفكر بهذا الأمر. لا أفكر به لأني أعلم بأنه سيكون هنا. هذا كل شيء. نملك فرصة كبيرة لخلق شيء ما للمستقبل. في الوقت الحالي، علينا أن نقدم الأداء، الحصول على النقاط، الفوز".

وتابع: "لكن مستوى الأعمار في الفريق جيد جدا. ما زالوا شبانا ويملكون الكثير من القدرات. انطباعي هو أنهم جميعا متحمسون بوجودهم في هذه المجموعة".

وفي ظل فشل ليفربول في إحراز لقب الدوري الإنجليزي منذ 1990، يتخوف جمهور الفريق من أن يكون صلاح على الدرب نفسه، بيد أن كلوب بدا عازما الجمعة على الاحتفاظ به.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا
» صدمة كبرى إثر اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة
» ترامب يحث على خيارات قوية للردّ على بشار الأسد
» "المالية" تستهدف اقتراض 11.5 مليار دولار
» «الزمر» يوجه نداء للمحكمة الإدارية العليا
» فيديو.. معلومة صادمة عن الشواذ في مصر
» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين