البدوي: الخلاف في الرأي لا يفسد العلاقة بين الوفديين

14 أبريل 2018 - 10:05 ص

أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة تاريخية، وتابع: "أعاهد رئيس الوفد أنني سأكون سندًا له ولن أتخلى عنه".

وأضاف البدوي خلال حفل تكريمه بفيلا "أبوشقة" في المنصورية، أن الخلاف في الرأي لا يفسد العلاقة بين الوفديين والهدف الأسمى للجميع هو رفعة الوفد ورفعة شأنه، مضيفًا: حزبنا ضمير هذه الأمة وشكرًا لشباب الوفد، وأوصي رئيس الحزب بشباب الحزب لأنهم مستقبله، كما أوصيه بسيدات الوفد وأعلم أن الجميع نصب عينيك".

ولفت رئيس حزب الوفد السابق، إلى أنه في الماضي حدث خلاف بينه وبين "أبوشقة"، مؤكدًا أن الخلافات كانت بسبب وشايات من بعض أعداء الوفد ومعلومات غير صحيحة.