"الدراويش" يسعى لافتراس "ذئاب الجبل" في منافسات الكأس

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يواجه فريق الإسماعيلي نظيره المقاولون العرب في السادسة من مساء اليوم، على استاد السويس ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر، ويسعي كل فريق منهم لعبور الآخر والتمكن من بلوغ دور الأربعة بالبطولة. 

وصعد الإسماعيلي لدور الثمانية بالفوز على نادي مصر بهدف دون رد، فيما تأهل المقاولون بالفوز على مصر المقاصة بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

في السياق ذاته وعد مجلس إدارة "الدراويش" برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لاعبي الفريق بصرف مكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس مصر، باعتبار أنها ستكون أول بطولة تدخل خزينة النادي منذ أكثر من 15 عامًا.

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