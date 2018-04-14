» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر

وكالات
قامت مليشيات الحوثي بتعميم خطبة الجمعة على مساجد العاصمة اليمنية صنعاء , وطالبت فيها بالحديث عن ذكرى مصرع مؤسس الجماعة حسين الحوثي .
وقالت مصادر إن خطب الجمعة التي وزرعتها المليشيا طالبت بدعوة المواطنين للالتحاق بالجبهات , وأن الله سيمنع المطر في حال التقاعس عن القتال ، بحسب براقش نت.
وقد أحيت مليشيا الحوثي ذكرى حسين الحوثي فيما تجاهلت ذكرى الإسراء والمعراج .
يذكر أن العاصمة صنعاء شهدت أمس الجمعة أمطارا غزيرة على عدد من المناطق وفي محيط العاصمة .
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