  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
تسريب فضائح جنسية لزوجة بشار الأسد

هل يختار بشار الأسد اللجوء السياسى للعراق؟

بوتين

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

الكاتب الصحفي جمال سلطان

"بشار" سيترك الكرسى ذليلا مكللا بعار الخيانة

الضربة العسكرية ضد بشار

هذا ما قالته دول العالم عن الضربة العسكرية فى سوريا

ارشيف

صلاح يتغزل في جماهير "الريدز"

المحامي سمير صبري

صبري: إحنا دخلنا الإخوان مواسير الصرف

أحمد عكاشة

أحمد عكاشة: البوذي المؤمن يدخل الجنة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يكشف هوية المدير الفني الجديد

خالد يوسف

خالد يوسف : لست مع أي نظام مستبد

بشار الأسد

بالفيديو..أول ظهور لبشار بعد الضربة الأمريكية

بيان لـ"وزارة الدفاع الروسية" بشأن العدوان الثلاثي على سوريا

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

تحطم طائرة عسكرية روسية في سوريا

#

مقتل 5 روس على يد قوات مدعومة من أمريكا في سوريا

#

موسكو: الهجوم على حميميم تم بمساعدة السى أى إيه

#

روسيا تقر: نتعرض لهجمات جوية فى سوريا

سوريا

بشار الأسد

ترامب

الجيش السوري

وزارة الدفاع السورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن العدوان الثلاثي على سوريا لم يحقق هدفه.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي لها، اليوم السبت، أن إسقاط جميع الصواريخ التي استهدفت المطارات السورية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسي، أنه لا يوجد ضحايا بين المدنيين والعسكريين نتيجة العدوان على سوريا، مؤكدة أن المواقع التي تم تدميرها في سوريا كانت مدمرة أصلا.

وأكملت وزارة الدفاع الروسية: "سنسلم سوريا صواريخ من منظومة إس 300".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

خطورة "تنظيمات" الإسلاميين!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

توفيق الحكيم حين يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم

د. عبد الآخر حماد

إلى متى هذا الهذيان؟

د. حازم حسني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي
» ماذا قال "كلوب" عن احتمالية رحيل "صلاح"؟
» شاهد .. مخمور يقتل مطربة شهيرة رفضت الرقص أمامه
» الكشف عن الأماكن التي استهدفها القصف الأمريكي بسوريا
» صدمة كبرى إثر اغتصاب جماعي لطفلة مسلمة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين