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استكمال محاكمة 17 ألتراس بتهمة اقتحام النادي الأهلى

قضايا وحوادث

الأمن يلقي القبض علي عدد من التراس أهلاوي
الأمن يلقي القبض علي عدد من التراس أهلاوي

شيماء السيد

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اقتحام النادي الاهلي

طوارئ بقصر النيل

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بقصر النيل، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة 17 عضوًا برابطة "ألتراس أهلاوي"، في اتهامهم بالتجمهر أمام النادي الأهلي.

كانت النيابة أحالت 17 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي"، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، في واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادي الأهلي، وشملت الاتهامات التي تأسس عليها أمر الإحالة: "استعراض القوة، التجمهر، وسرقة لاسلكي ضابط شرطة بالإكراه، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وتعطيل النقل والمواصلات، وحيازة أسلحة بيضاء".

يذكر أن رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض على المتهمين، عقب محاولتهم اقتحام النادي الأهلي بفرع الجزيرة لحضور مباراة لفريق الـ"هاند بول"، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4346 لسنة 2017 جنح قصر النيل.


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