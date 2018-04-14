هل يختار بشار الأسد اللجوء السياسى للعراق؟

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طلب مثال الآلوسي، الأمين العام لحزب الأمة العراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، خلال رسالة له" قبول لجوء بشار الأسد وعائلته" في بغداد.

وجاء في نصّ الرسالة التي تناقلها عدد من وسائل الإعلام المحلية، عن الآلوسي قوله: «لا يختلف العقلاء على أن نظام البعث الطائفي في سوريا، وأن الديكتاتور بشار الأسد ما عاد يتحكم بالأمور أمام فرض الإرادات الأجنبية الروسية والإيرانية التي تتحكم به والتي تدفعه لإبادة شعبه بكل الأسلحة الممنوعة، ومنها تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا».

وأضاف «أدعو الحكومة العراقية إلى قبول بشار الأسد وزوجته وأبنائه كلاجئين في العراق حبا بالشعب السوري الأعزل وحفاظا على المدنيين من دمار كبير إذا ما بدأت العمليات العسكرية على الأراضي السورية قريبا».

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