فحص 33 شقة مفروشة وحملات مكثفة فى المنوفية

14 أبريل 2018 - 11:35 ص

وجهت الأجهزة الأمنية في المنوفية عدة حملات مكبرة بالظهير الصحراوى، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية وبرئاسة العميد سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائى، وضمت ضباط الإدارة ووحدة مباحث المركز.

أسفرت عن فحص 15 مزرعة بدائرة مركز السادات، و65 شخصا جنائيا، تبين أنهم غير مطلوبين، عدا "1ـ خ أ ف" المقيم سوهاج مطلوب التنفيذ عليه في قضية " تبديد "الحكم حبس سنة.

كما تمكنت الحملة من فحص 10 أشخاص سياسيا، تبين أنهم غير مطلوبين، وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة و75 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، وتبين أنهم غير مطلوبين، كما تم ضبط 2 قضية مخالفة المحال العام بدائرة قسم شبين الكوم.