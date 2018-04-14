تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

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 سام داغر، مؤلف كتاب عن الحرب في سوريا سيصدر قريبا، في مقال نشرته مجلة «أتلانتك» أن الكثيرين تساءلوا عن السبب الذي يدفع النظام السوري الذي سيطر على معظم الغوطة الشرقية لاستخدام السلاح الكيميائي في منطقة كاد يسيطر عليها بالكامل.

نقلت مجلة " أتلانتك" أمريكية، عن سام داغر مؤلف كتاب عن الحرب في سوريا، مقالا يشرح عن الأسباب التي دفعت بشار الأسد لاستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة علي الرغم من السيطرة عليها.

وقالت المجل إن هناك عاملا آخر لم يلتفت إليه الكثير من المحللين للضغط الذي واجه النظام من الطائفة العلوية، حيث اعتقد أبناؤها أن فصيل «جيش الإسلام» الذي يسيطر على بلدة دوما احتجز 7500 علوي رهينة داخلها وحولها بمن فيهم جنرالات وجنود ومدنيون اختطفهم خلال السنوات الماضية على أمل الحصول على تنازلات من النظام.

ويقول داغر إن عائلات العلويين تدفقت على دمشق من غربي البلاد متوقعة مقابلة أبنائها المحتجزين، ولم يخرج من دوما سوى 200 علوي. وقالوا إن الرقم 7500 كان عبارة عن «أخبار زائفة» من أجل ابتزاز العائلات لدفع فدية. وفي لحظة نادرة قررت العائلات تنظيم مظاهرة مرتجلة وساروا نحو السفارة الروسية في دمشق والتي تحولت لنقطة انتظار. وقام الأمن السوري بتطويق المكان وأرسل الإعلام الرسمي لتهدئة الناس والسماح لهم بالتنفيس عن غضبهم. ولم يسمح للصحافة الأخرى ومنها المستقلة بتغطية الحدث.

 ونقل الكاتب صراخ امرأة قالت «اشتريت لابني بنطالا جديدا كي يلبسه بعد تحريره» وأضافت «كنت أثق بك (الإعلام الرسمي) ولكن ليس الآن». واعترف صحافي علوي بإمكانية وجود آلاف من العلويين المفقودين.

ويقول الكاتب إن العلويين قرروا مغادرة مكانهم بحلول الظلام بدون أن تخف حدة غضبهم، وقالت والدة مفقود: «ضباط النظام أولاد حرام، والإعلام ابن حرام ولم يقل الحقيقة، نريد معرفة مصير أولادنا، بكم باعوهم».


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