لمناقشة العدوان الثلاثى على سوريا.. العراق يدعو لقمة عربية

14 أبريل 2018 - 11:45 ص

دعا العراق لعقد قمة عربية لمناقشة الأزمة السورية، واتخاذ موقف واضح تجاه التطورات في سوريا، حسبما نقلت شبكة "24 لايف".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أمر في كلمة متلفزة، اليوم السبت، بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام بشار الأسد.

وتلاه تأكيد تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، في كلمة متلفزة ثانية، إنه لم يكن هناك بديل لاستخدام القوة لردع النظام السوري.

وتزامن ذلك مع إعلان قصر الإليزيه تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقوات بلاده بالتدخل في سوريا كجزء من عملية مع الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة ترسانة الأسلحة الكيميائية للنظام السوري والحد منها.