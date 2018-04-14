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طعنة غادرة تقل شابًا فى جلسة صلح بالجيزة

قضايا وحوادث

قتل
قتل

أحمد الشربينى

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قتل شاب بطعنة غادرة خلال حضوره جلسة صلح بين عائلتين فى أوسيم بالجيزة.

وقام أحد أفراد العائلة الخصم  بقتل الشاب وفر هاربًا، ما دفع عائلة المجنى عليه لإشعال النار فى مسكن القاتل.

وردت معلومات لمركز شرطة أوسيم، تفيد بمقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، جلسة صلح عقدت بين عائلتين بسبب الخلاف على قطعة أرض، وأثناء الجلسة اعتدى عامل على شاب من العائلة الأخرى بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وفر هاربا.

وقام أهالى المجنى عليه بحرق منزل الشاب المتهم، فيما عززت قوات الأمن من تواجدها لعدم تجدد الاشتباكات .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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