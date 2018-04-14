أبوشقة: 5 أسباب لتنامي فوضى الأحياء

14 أبريل 2018 - 11:55 ص

أرجع المستشار بهاء الدين أبو شقة, رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية, الأسباب وراء انتشار ظاهرة الإهمال واللامبالاة التى تسود الأحياء والشوارع، إلى تقاعس مسئولى الأحياء الذين يرون كل مظاهر الفوضى ولا يتحركون، لذلك على الحكومة نسف هذا التسيب من جذوره، وإعادة النظر فى سياسة من يتولى رئاسة الأحياء والمدن والقرى، ولا يجب إعفاء المحافظين من مسئوليتهم فى هذا الصدد فهم المسئولون بالدرجة الأولى عن كل مظاهر إهمال رؤساء الأحياء.

وأضاف أبو شقة خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "خطر الأكشاك" بأن الإهمال والفوضى التى ضربت بجذورها ليست وليد فترة زمنية محددة، وإنما هى تراكم عقود طويلة، لذلك حان الوقت للتخلص منها لأنها عطلت أموراً كثيرة وجعلت المواطنين يضجون من الشكوى ويشعرون بالإحباط واليأس.

وتابع مرددا: "واجب المحافظين اتباع سياسات جديدة، تشعر الموطن أن هؤلاء المسئولين يعملون لخدمته، ولذلك لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بسياسة إقامة الأكشاك والمشروعات التى تعتدى على مرافق الدولة من كهرباء ومياه وباتت ظاهرة خطيرة على سلامة المجتمع والناس، وهذا هو دور المحافظين فهم المسئولون بالدرجة الأولى".