أول تعليق لـ"عمرو موسى" بعد العدوان الثلاثي بسوريا

14 أبريل 2018 - 11:59 ص

علق الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، علي الحرب التي شنتها أمريكا ومعها فرنسا وبريطانيا، قائلًا: "ما حدث من عدوان ثلاثي علي روسيا يرسل "رسائلة متناقضة".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "الغارات الثلاثية ضد مواقع في سوريا ترسل رسائل متناقضة أولها أنها ترد علي استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، ولكنها في الواقع تمثل ردًا غير مؤثر".

وتابع: "ثانيًا أنه إذا كان هذا هو العقاب ضد استخدام الكيماوي فان هناك إذن ضوء أصفر وليس أحمر إزاء هذا الاستخدام (إذا كان حدث بالفعل) وذلك بالموازنة بين مكاسب الضربات السورية ونتائج" العقاب" الأمريكي".

وأردف "موسي"،: "ثالثًا أنه تم إبلاغ روسيًا مسبقًا بالغارات ونطاقها، ما يعني أن الأمر لن يستدعي تصعيدًا أو صدامًا أمريكيا أو غربيا مع روسيا إلا من حيث التصريحات والبيانات ومجلس الأمن .. الخ"

وتابع "موسى": "رابعًا أن هناك عنصر حفظ ماء الوجه خصوصا بعد أن توعد الرئيس ترامب على تويتر بإجراء عسكري قريب، وخامسها هناك تأكيد لتفاهم أمريكي روسي، تأخذه بالحسبان تركيا وإيران، علي أطر التصرف في سوريا وحدوده دون الاهتمام بدور عربي".

واختتم تديونتة بقولة، :" يلاحظ عدم مساس الغارات بأية مواقع إيرانية او تابعة لها . "

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد شنت حربًا علي بعض المواقع السورية مسار أمس، في عملية ادعوا بانها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع .