انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

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حديد الدخيلة

التصالح مع الدولة

انقضاء الدعوى

محاكم التجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية لرجل الأعمال أحمد عز و3 متهمين من قيادات وزارة الصناعة بقضية "حديد الدخيلة"، بعد إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو كريشة ومحمد الشامى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، وعاقبت المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها، لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليارات جنيه


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