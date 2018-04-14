البرادعي: "بلغ السيل الزبى"

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علق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على الضرب الأمريكى على سوريا قائلا:" استخدام الاسلحه الكيميائية غير الانسانية.. ألم يكن بإمكاننا أن ننتظر نتيجة اكتشاف الحقيقة لمنظمه حظر الاسلحه الكيميائية ؟".

وأضاف البرادعى عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"هل نحن غير كفء لإنشاء أليه المساءلة قبل استخدام القوة؟ هل يتفق الإضراب الانفرادي مع ميثاق الأمم المتحدة ؟ هل لدينا أي استراتيجية لليوم التالي لإنهاء الحرب ؟ خلل في النظام".

وتابع:" رسائل حادة إلى العرب أمس، سكرتير عام الأمم المتحدة، "الوضع فى الشرق الأوسط وصل إلى درجة من الفوضى بحيث أصبح يهدد السلم والأمن الدوليين".

وأردف: "الرئيس الأمريكى "لا تستطيع أمريكا مهما فعلت أن تحقق السلام فى الشرق الأوسط وإنما مصير تلك المنطقة المضطربة فى أيدى شعوبها".

واختتم تدوينتة بقوله :"بلغ السيل الزبى".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي حيث قال سعد سعيد، " شعوبها كلما حاولت أن تتولى زمام الامور تدخل الغرب لدعم حكامها فعاد الإقليم كما كان منزوعا من أيدي أهله ضعيفا وداميا، الغرب يحول بين الشعوب وممارسة حقها المشروع في الاستقلال والحكم الديمقراطي الرشيد ثم يأتي متبجحا يلومها على أفعاله وأفعال حلفائه".

وأضاف أخر، :"هو احنا كنا محتاجين الواقعة والتخبط دا يحصل علشان نتكلم عن العرب مهما من سنوات كده وسل فلسطين عنهم تجد الجواب"

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد شنت حربًا علي بعض المواقع السورية مساء أمس، في عملية أعلنوا أنها  لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا في دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع .


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