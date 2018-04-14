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حامد الجمل يطالب بقانون رادع ضد منفذي الألعاب الانتحارية

الحياة السياسية

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017
الجمل

حنان حمدتو

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ابراهيم االصياد

طالب المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة سابقا، من القائمين على السلطة التشريعية  داخل الدولة المصرية بان يقوموا بوضع قانون رادع ضد الألعاب الانتحارية مثل الحوت الأزرق والجنيه والقطار من أجل تطبيق عقوبة رادعة جذرية ضد منفذين والقائمين على نشر هذه الألعاب على المواقع  الإلكترونية المختلفة على الإنترنت.

وقال الجمل خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "جرائم الإرهاب والألعاب الانتحارية" إن بيان القوات المسلحة الـ 18 الذى صدر يوم الاثنين الماضى إلى جانب تأكيده على قرب انتهاء الإرهاب فى سيناء اوضح أيضًا بتحقيق القضاء على عدد من الألعاب الانتحارية وذلك لأن هذه الألعاب التدميرية قد صاحبها حتما تناول الضحايا للمخدرات بأمر وتحريض من المجرمين من مديرى ومنفذى هذه الألعاب الانتحارية، حيث نجح المحرضون والمنفذون لهذه الألعاب فى السيطرة على الضحايا بالإيحاء والإلحاح على عقول اللاعبين الانتحاريين.

ومضى الفقيه الدستورى قائلا: "أرجو أن ينص بقانون على عقاب رادع للمحرضين عليها والمنفذين لها فى أقرب وقت بحيث لا يقل العقاب عن السجن لمدة خمس سنوات والسجن المؤبد اذا أصيب الضحية بعاهة مستديمة، وبالإعدام فى حالة الوفاة وذلك لحماية المراهقين وصغار السن من الشباب سن «14-18» سنة، وهم الضحايا لهذه الألعاب الإجرامية التى زاد انتشارها مؤخراً ويجب أن تضاعف الجهود الأمنية والمخابراتية للكشف عن هذه الألعاب الانتحارية الإجرامية وضبط المحرضين والمنفذين والمروجين لها ".


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