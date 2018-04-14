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السياحة تحذر من سماسرة الحج

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ناصر تركي
ناصر تركي

أمينة عبد العال

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حذرت غرفة شركات السياحة الراغبين فى أداء فريضة الحج من التعامل مع السماسرة والتوجه مباشرة الى أقرب شركة سياحة بالقاهرة أو المحافظات حتى لا تضيع فرصة المواطن فى الفوز بتأشيرة حج هذا العام.

قال ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة أن السماسرة يستخدمون أكثر من حيلة للإيقاع بفريستهم من المواطنين بهدف تجميع أكبر عدد من جوازات السفر ليساوم به شركات السياحة للحصول على أعلى عمولة تتراوح فى بعض الأحيان من خمسة ألاف الى عشرة ألاف جنيه عن كل جواز سفر ..مشيرا الى أن تكدس الجوازات لدى السماسرة بحثا  عن  الأرباح غير المستحقة  يمنع وصول هذه الجوازات الى الشركات فى وقت مناسب وبالتالى يصعب إدراج بيانات الراغبين فى أداء الفريضة على الموقع الالكترونى الخاص بمنظومة الحج المصرى  والمحدد له 28 أبريل الجارى كأخر موعد .

أضاف تركى فى تصريحات صحفية  أن أى مبالغ إضافية على أسعار الحج السياحى المعتمدة من الوزارة  يتحملها المواطن الذى وقع فريسة فى شباك السمسار، مشيرا الى أنه فى حالة فوز المواطن بتأشيرة حج يعود السمسار مرة أخرى للمواطن ليبتزه بدعوى أنه توسط له  للفوز بالقرعة  ويضطر المواطن فى غمرة فرحته بالفوز بأداء الفريضة تقديم إكرامية أخرى للسمسار .

و قال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن السمسار لايمثل أى وضع قانونى فى منظومة الحج السياحى وأن العلاقة قائمة مباشرة بين الحاج والشركة  ..مشيرا الى أنه فى حالة حدوث أى مشكلة يختفى السمسار تماما أو يلقى باللوم على شركة السياحة  كذبا وزورا وفى النهاية تضيع الفرصة على المواطن فى أداء الفريضة  أو يقع ضحية الابتزاز ويسدد مبالغ أكثر من تكلفة الرحلة  .


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