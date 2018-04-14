خبير استراتيجي: الضربة العسكرية ضد سوريا رسالة إلى روسيا

14 أبريل 2018 - 01:16 م

أكد الدكتور أحمد السيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مجلس الأمن تحول لساحة لفرض الاتهامات، وليس لاتخاذ القرارات، حيث أصبح عاجزا عن التعامل مع تطورات الأحداث الأخيرة في سوريا.

وأوضح الباحث في مركز الأهرام للدرسات السياسية خلال اتصال هاتفي لفضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا يرون أن الضربة العسكرية الموجهة إلى سوريا قد انتهت، وأتت ثمارها بالنسبة لهم، معتبرًا أن تلك الضربة العسكرية ضد سوريا هى رسالة موجهة إلى روسيا.