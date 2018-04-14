الداخلية تداهم عدة بؤر إجرامية

14 أبريل 2018 - 01:17 م

شنت الأجهزة الأمنية عدة مداهمة على البؤر الإجرامية، وملاحقة حائزى الأسلحة النارية غير مرخصة، والعصابات المسلحة.

ونجح قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، في ضبط 64 قطعة سلاح نارى، بينها رشاشات وبنادق آلية، بحوزة 61 متهما.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم "تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.