» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

14 أبريل 2018 - 01:32 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى عدد الغد " الوسطاء والمعترضون..قنبلة المصالحة مع الإخوان"، كذلك " بينهم سيدة وعسكريان.. 6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»"، كما ننشر " هل تستجيب «الإخوان» لنصائح نائب "صدام"؟".

وننشر أيضًا "«مليارات الأوقاف».. الحكومة لما تفلس!"، وكذلك "90عامًا من «السندى» لـ«عزت».. تطورات التنظيم السرى للإخوان(ملف)"، وأيضًا " أسرار مواجهة الشيخ «الغزالى» و«مبارك» بعد حادث أديس أبابا".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ فى 50 خطوة.. هكذا يقنع «الحوت الأزرق» ضحاياه بالانتحار

ـ ورطة «الإسلاميين» بعد دمج الأحزاب

ـ هل تستعين مصر بـ«البرادعى» فى هذا الملف؟

ـ اتفاقية «سيزموا».. طائرات «الرافال» كلمة السر

ـ "السادات" حمّل «عمر الشريف» هذا الطلب من إسرائيل

ـ لماذا طردت"إسرائيل" مصريًا عمل 34 عامًا بشركة «العال»؟

ـ اطلاع الأمن على بيانات عملاء «أوبر وكريم»

ـ قيادى إخوانى سابق يدعو إلى حل التنظيم العالمى

ـ حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات

ـ الكاريكاتير.. عندما تكون الريشة أقوى من الرصاص

ـ زواج الـ«فيسبوك».. أوله «لايك» وآخره طلاق

ـ بين حالات القتل والتعذيب.. من ينقذ الأطفال من جحيم أسرهم؟

ـ «خناقة» بين مذيع «الصحة والجمال» وضيفة على الهواء

ـ «ناصر» و«السادات» فى فيلم كارتون إسرائيلى