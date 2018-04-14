» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

المصريون ـ متابعات
تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد " الوسطاء والمعترضون..قنبلة المصالحة مع الإخوان"، كذلك " بينهم سيدة وعسكريان.. 6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»"، كما ننشر " هل تستجيب «الإخوان» لنصائح نائب "صدام"؟".
وننشر أيضًا "«مليارات الأوقاف».. الحكومة لما تفلس!"، وكذلك "90عامًا من «السندى» لـ«عزت».. تطورات التنظيم السرى للإخوان(ملف)"، وأيضًا " أسرار مواجهة الشيخ «الغزالى» و«مبارك» بعد حادث أديس أبابا".
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ
ـ فى 50 خطوة.. هكذا يقنع «الحوت الأزرق» ضحاياه بالانتحار
ـ ورطة «الإسلاميين» بعد دمج الأحزاب
ـ هل تستعين مصر بـ«البرادعى» فى هذا الملف؟
ـ اتفاقية «سيزموا».. طائرات «الرافال» كلمة السر
ـ "السادات" حمّل «عمر الشريف» هذا الطلب من إسرائيل
ـ لماذا طردت"إسرائيل" مصريًا عمل 34 عامًا بشركة «العال»؟
ـ اطلاع الأمن على بيانات عملاء «أوبر وكريم»
ـ قيادى إخوانى سابق يدعو إلى حل التنظيم العالمى
ـ حظر الأسئلة السياسية والدينية بالجامعات
ـ الكاريكاتير.. عندما تكون الريشة أقوى من الرصاص
ـ زواج الـ«فيسبوك».. أوله «لايك» وآخره طلاق
ـ بين حالات القتل والتعذيب.. من ينقذ الأطفال من جحيم أسرهم؟
ـ «خناقة» بين مذيع «الصحة والجمال» وضيفة على الهواء
ـ «ناصر» و«السادات» فى فيلم كارتون إسرائيلى
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