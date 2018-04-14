حافظ سلامة: بشار الخائن باع شعبه وأرضه‎

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أعلن الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في مدينة السويس، تضامنه مع الشعب السوري ضد العدوان الثلاثي الذى قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اليوم، لافتا إلى أن  ما بدر من الدول العربية والإسلامية من صمت تام تجاه الاعتداء لا يشير إلا لحالة من الضعف وعدم القدرة على تقديم رد قوى ضد هذه الدول والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال "سلامة" في بيان له :"بين صمت المسلمين والعرب وتنافس الدول الكبرى على التورتة وهى سوريا وكل منهم يتسابق في لهف نصيبه والرئيس بشار الأسد يبيع شعبه وأرضه بهذه الانتهاكات ولا توجد دولة إسلامية ولا عربية تشعر بكل هذه الانتهاكات والتمزيق بشعب وأرضه بعدما بُحت الأصوات ولا توجد هيئة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا منظمات حماية المواطنين ولا الجامعة العربية بكل ما فيها لم نسمع لها صوتاً وكذلك رابطة العالم الإسلامي".

وتابع قائد المقاومة الشعبية:"أين مشيخة الأزهر بعلمائها بكل ما فيه لم يبقى أمامنا الآن إلا الله نسأله أن يرعى الشعب السوري المتآمر عليه وحمايته من هذه الانتهاكات من الدول الكبرى والدول العميلة أصحاب المصالح من الشعب السوري".

واختتم "سلامة" بيانه: "أقول لشباب الأمة الإسلامية أنتم الزاد وأنتم الدواء من كان منكم الآن على أرض سوريا فليصمد وما النصر إلا من عند الله ويا من حررتم أفغانستان من جيش الاتحاد السوفيتي بعد أن لقي منكم كيف تكون الحروب كما أنكم استطعتم بعد سبعة عشر عام من نضالكم أمام القوات الأمريكية ومعها 38 دولة لم يستطيعوا الحراك من كابول, وفى الأسبوع الماضي قامت الطائرات الأمريكية بقتل الأطفال أثناء استلامهم جوائزهم لحفظهم القرآن الكريم أكان هذا تجمع عسكري حتى تقوم الطائرات الأمريكية بالقضاء عليهم".

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