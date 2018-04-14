وفد أمني يصل غزة لبحث المصالحة الفلسطينية

14 أبريل 2018 - 01:38 م

وصل وفد أمني مصري إلي قطاع غزة، اليوم السبت، لإجراء مباحثات للمصالحة الفلسطينية حسبما أفادت "القدس العربي".

وذكرت المصادر أن الوفد دخل إلى قطاع غزة قادما من الضفة الغربية عبر حاجز “بيت حانون/ إيرز″ الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

ويترأس الوفد ، بحسب المصادر، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية اللواء سامح نبيل، على أن يلتقي قادة حركة حماس وفصائل أخرى.

ومن المقرر أن يبحث الوفد المصري ملف المصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ توقيع حركتي فتح وحماس في القاهرة منتصف أكتوبر الماضي اتفاقا لإنهاء الانقسام الداخلي.

ونص الاتفاق المذكور على تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة غزة إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون ذلك حتى الآن.

وكان الوفد المصري غادر غزة قبل شهر بعد لقاءات أجراها مع الفصائل منذ قدومه في 25فبراير الماضي لمتابعة تنفيذ المصالحة.

وجاء وصول الوفد في ظل اضطرابات تشهدها أطراف قطاع غزة مع إسرائيل على خلفية مسيرات العودة التي بدأت في 30 من الشهر الماضي وقتل فيها 33 فلسطينيا حتى الآن.

ورعت مصر أخر اتفاق لوقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لإنهاء هجوم إسرائيلي استمر أكثر من 50 يوما صيف عام، 2014 وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني