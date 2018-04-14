"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

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ديلي ميل

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اعترف محمد صلاح، لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري، بحبه الشديد لمشجعي نادي روما الإيطالي، ملمحًا أنه متحمس اللعب ضد فريقه السابق في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "صلاح" انضم إلى فريق ريدز من نادي روما في الصيف الماضي مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، واعتبر الفرعون المصري حينها صفقة "السوبر" لهذا الموسم، حيث سجل 39 هدفاً في جميع المسابقات.

وقال "صلاح" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، "هذا نادي القديم.. أنا أحب المعجبين هناك وهم يحبونني أيضا".

وتابع :"ما زلت أتحدث مع معظم اللاعبين هناك، وكنا قريبين جدًا من بعضنا البعض ونحن أصدقاء جيدين".

وأكد نجم الريدز:" بالطبع لدي ذكريات سعيدة، لقد لعبنا معًا لمدة عامين وحاربنا معًا في جميع المسابقات، وقضينا وقتا ممتعا في غرفة خلع الملابس".

وبشأن علاقته بنجم روما "توتي"، قال: "أنا أتطلع إلى رؤية فرانشيسكو توتي، إنه مدهش، لا يصدق، لديه كل شيء،أنا أحبه. لدي علاقة جيدة معه ، إنه لطيف للغاية".

في حين، غُرّد موقع روما الرسمي على تويتر بعد فوزه على نادي برشلونة الاسباني، في بطولة أوروبا، قائلاً: "سنكون خصمين لمدة 180 دقيقة ، ولكن مهما حدث سنبقى أصدقاء للحياة. أتطلع لرؤيتك مرة أخرى @ 22mosalah !" .

في القابل، أجاب"صلاح" على موقع التواصل الاجتماعي بـ "100%".


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