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"أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية

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افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

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لا تكاد تمر مناسبة أو حدث من الوقائع التي يقوم بها الفلسطنيون في مطالبهم المشروعة خاصة بما يتعلق بمسيرات العودة الكبري  السلمية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع علي التوالي ، إلا ويظهر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وهو يتحدث بلسان الوعظ والإيمان.

أفيخاي نشر علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتاعي مقطع فيديو يطالب الفلسطنين بالتزام الرفق، مستدلا بالحديث النبوي " إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف"

وفِي حديث آخر قال: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه"  ، متسائلا كيف يتطابق هذا الكلام مع جمعة المولوتوف التي تنظمها حماس ،  لا شك أنهم خوارج ، بحسب زعمه.
شاهد الفيديو:

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