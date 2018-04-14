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أهالي المحلة ينتظرون وصول جثمان شهيد سيناء لتشييع جثمانه

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الشهيد الملازم وليد عاطف، ضابط مهندس، بالقوات المسلحة
الشهيد الملازم وليد عاطف، ضابط مهندس، بالقوات المسلحة

محمد عبدالناصر

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ينتظر أهالى مدينة المحلة الكبرى، وصول جثمان نجلهم الملازم وليد عاطف، ضابط مهندس، بالقوات المسلحة، شهيد سيناء 2018 م استعدادًا لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية عقب وصول جثمان إلى مسقط رأسه بالمدينة العمالية.

ومن المقرر أن تنظم للشهيد جنازة عسكرية، فور وصول الجثمان بحضور، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والعميد صلاح حسن المستشار العسكري ولفيف من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية.

جدير بالذكر أن الشهيد قد التحق بكلية الفنية العسكرية وتخرج منها فى أوائل دفعة 2016 م كما يعمل والده موظف حكومي بديوان حي أول المحلة.





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