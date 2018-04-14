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جامعة المنيا تساهم فى تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

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الفنانين
الفنانين

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بدأت اليوم فعاليات ملتقى جبل الطير الدولى والذى تنظمه جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة ملتقى دير جبل الطير الدولى 2018، والذى يستمر حتى يوم  25 من أبريل الجارى، بمشاركة فنانين دوليين من دول إثيوبيا، وتونس، والمغرب، والكويت، ومقدونيا، ومصر، والكويت، وإيطاليا، والهند، ولاتفيا، والأرجنتين، وصربيا، وليتوانيا، وتاترستان، والهند، لنقل إنطباعاتهم الفنية والتشكيلية عن أهمية المكان أثرياً وسياحياً وجمالياً ونقله إلي العالم.

ويأتى ذلك الحدث استجابة لدعوة بابا الفاتيكان  لمسيحي أوروبا للاهتمام بمسار العائلة المقدسة في مصر، وإعلانها أحد أنواع الحج المسيحي باعتبار أن الدير سيكون مقصداً سياحياً دينىاً عالمياً يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم، بعد إدراجه ضمن رحلات الحج الدينية العالمية.  

وقال الدكتور "جمال أبو المجد" إنه سيقوم كل فنان من الفنانين الدوليين المشاركين فى الملتقى بالقيام بأعمال فنية تشكيلية لمدة عشرة أيام متواصلة، تجسد مسار العائلة المقدسة وتوثقها توثيقاً فنياً حياً، وإلقاء الضوء على أهمية المنطقة السياحية بدير جبل الطير، لافتاً إلي أنه سيتم عرض الأعمال فى متاحف عالمية لجذب إنظار العالم لخط سير العائلة المقدسة.

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