» القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى

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جمال زكى
ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل تمارس الدعارة مع عاطل داخل منزلها بمركز ملوى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
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