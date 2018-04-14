  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:45 م
بحث متقدم
برشلونة وفالنسيا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا

صورة الخبر

أول رد للسلطات المصرية على ضرب "سوريا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

المنيا

القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى

قبلي وبحري

امن المنيا
امن المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

ضبط فتاة في أحضان شاب مقابل 500 جنيه

#

«تلميذة» تحمل سفاحًا من شاب بالقليوبية

#

الآداب تضبط سيدة تمارس الرذيلة مقابل 300 جنيه بالغردقة

#

فلسطينية تلقن مجندة إسرائيلية علقة ساخنة

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل تمارس الدعارة مع عاطل داخل منزلها بمركز ملوى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بضبط الأهالي، على.ز.ر 35 سنة، داخل منزل ربة منزل تدعى م ر 20 سنة، في غياب زوجها.

وأوضحت التحريات، أن ربة المنزل مشهورة بسوء السمعة، وأن الأهالى فور مشاهدته الرجل يدخل المنزل تعقبوه وضبطوه، وتحرر محضر بالواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا برأت المحكمة ريهام سعيد من خطف الأطفال؟
» القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى
» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين