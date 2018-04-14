تأجيل إعادة محاكمة 19 متهمًا فى أحداث عنف ملوى

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محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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محاكمات

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محافظة المنيا

مركز ملوي

أجلت اليوم السبت، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين فى أحداث عنف بمحافظة المنيا، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة  ليوم  18 أبريل لاستكمال المرافعة.

 وقال مصدر قضائى، إن المحكمة  استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود فى  3 قضايا  تتعلق بأعمال عنف وشغب وفعت بمركز ملوى على إثرها تم تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة، والمحكمة  والذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم القبض عليهم  وتعاد إجراءات محاكمتهم  بعدة تهم من بينها التحريض على العنف وتخريب منشات عامة والانتماء الى جماعة الإخوان المحظورة

 

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