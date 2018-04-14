تأييد السجن 7 سنوات سيد مشاغب باقتحام نادي الزمالك

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قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

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نادى الزمالك

سيد مشاغب

اقتحام نادى الزمالك

قضت محكمة النقض برفض طعن سيد مشاغب وتأييد  بالسجن 7 سنوات في قضية اقتحام نادي الزمالك.

وأدانت محكمة الجنايات، عددًا من جماهير الزمالك بينهم سيد مشاغب في القضية قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وفي حالة قبل الطعن ستعاد محاكمة المحكوم عليهم، وفي حالة رفضه يكون حكم الإدانة بالسجن نهائيا غير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على المتهم في قضية "أحداث الدفاع الجوي" بالسجن المشدد 7 سنوات


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