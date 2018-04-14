أول تعليق لـ«ترامب» على الهجوم الأمريكي في سوريا

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المصريون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي فجر اليوم ضد ثلاثة مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، حققت المهمة التي كانت تسعى الولايات المتحدة لإنجازها.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نفذت الهجمات بشكل مثالي الليلة الماضية، أشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوتهما العسكرية، لم يكن ليتحقق أفضل مما تحقق، المهمة أُنجزت".

وتابع في تغريدة أخرى: "فخور جدًا بجيشنا العظيم الذي سيصبح بعد إنفاق مليارات الدولارات، الأفضل في تاريخ البلاد، ولن يكون أي شيء أو أي أحد قريبا منه"، حسب تعبيره.

وشنت الولايات المتحدة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، هجومًا صاروخيًا، استهدفت فيه عدة مواقع للنظام السوري في العاصمة السورية، دمشق، وبمحيط مدينتي حمص وحماة، كرد على الهجوم الكيماوي المشتبه به للحكومة السورية على مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية، كينيث مكينزي، إن الدفاعات الجوية السورية، لم تكن فعالة في التصدي للصواريخ الأمريكية التي استهدفت المواقع عسكرية للنظام السوري.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده السبت، أن مركز البحوث العلمية الذي تم استهدافه في منطقة برزة الواقعة في دمشق، كان يحتوي على أسلحة كيماوية وغاز الأعصاب، على الأرجح.

وأشار إلى أن الهجمات الأمريكية قللت من تلك المواد، وخففت من خطورة وجود أسلحة محظورة في ذلك الموقع، وذكر أن عدد الصواريخ التي استهدفت المواقع العسكرية السورية، وصل إلى 105 صواريخ.

من جانبها، دعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، دانا وايت، روسيا للالتزام بما وعدت به سابقًا، عبر التأكد من أن الأسد فكك أنظمة أسلحة الكيماوية، وأنه لن يستدم تلك الأسلحة مجددًا.

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