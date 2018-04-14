منظمة الحق الدولية تدين العدوان الثلاثي علي سوريا

14 أبريل 2018 - 04:41 م

أدان المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، العدوان الثلاثي علي سوريا الذي قامت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا بقصف بعض المواقع البحثية السورية والمطارات الحربية واستهداف أماكن سكنية ماهولة بالمدنيين ووصف نائب رئيس المنظمة العدوان الثلاثي علي سوريا ومن يقف وراءه بالتمويل ودفع فاتورته مقدما بالعدوان الهمجي السافر وبالعربدة الدولية.





وأضاف "عبد السلام"، أن هذا العدوان يشكل انتهاكًا لأحكام القانون الدولي، وخرقًا لكافة القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن، وانتهاكًا لسيادة الدولة السورية وكرامة الشعب السوري وسائر شعوب المنطقة العربية، وعمل من أعمال العدوان المجرم قانونًا.



وأضاف أن القصف يمثل استكمالًا واضحًا للعدوان الإسرائيلي على سوريا واستكمالًا لتنفيذ المخطط الصهيو أمريكي لتفتيت الدول العربية وتدميرها والاستيلاء علي مقدراتها وثرواتها بداية من العراق في 2003 مرورا باليمن وليبيا وسوريا من اجل قيام الدولة الكبرى لإسرائيل وأن الذرائع والمبررات الواهية التي استندت إليها أمريكا في قصف سوريا هي ذاتها المبررات التي استندت اليها في تدمير العراق.





وأكد "عبدالسلام"، أن أمريكا هي اللاعب الرئيسي الموجه لكل الحروب التي تشن ضد البلدان العربية بعناوين مختلفة وخلق ذرائع ومبررات واهية من أجل تدمير المنطقة العربية، داعيًا إلى انسحاب كل الأطراف الخارجية من سوريا ووقف العدوان عليها واعتبار ما يجري فيها نزاعًا داخليا لا يمكن حله إلا بالأدوات السياسية باستثناء العصابات المتطرفة والمرتزقة الوافدة إلي سوريا بهدف إشاعة الدمار.



ودعا جماهير الأمة العربية إلي إعلاء صوتها وفعاليتها في كافة الميادين وساحات العواصم العربية رفضًا وإدانة للعدوان ووقوفًا إلي جانب الشعب السوري.





واختتم عبد السلام البيان الصحفي، بأن الحرب التي تقودها أمريكا ضد سوريا وضد شعوب المنطقة العربية لن تحقق أهدافها بل إن الأمة العربية سوف تخرج أكثر قوة وعزيمة وإيمانًا وإصرارًا علي المواجهة والانتصار.



