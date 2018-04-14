سفير أمريكا في روسيا يفجر مفاجأة عن قصف سوريا

14 أبريل 2018 - 04:47 م

قال السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان، اليوم السبت، إن الضربة التي وجهتها الدول الغربية لسوريا ليست نزاعا بين الدول العظمى، مؤكدا أن واشنطن أبلغت موسكو بالضربة قبل وقوعها.

وقال هانتسمان في كلمة مسجلة نشرت على حساب السفارة الأمريكية الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "الأمر لا يتعلق بنزاع بين الدول العظمى، ندافع عن المبدأ الذي يؤكد عدم جواز استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان أو زمان".

وأضاف أن واشنطن أبلغت موسكو قبل القصف، مشيرا إلى أن الضربة اقتصرت على مواقع محددة ذات صلة بالأسلحة الكيميائية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت في وقت سابق اليوم ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا على خلفية الاتهامات باستخدام قوات بشار الأسد للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.