تعرف على الصاروخ الذي راهن عليه«ترامب»

14 أبريل 2018 - 05:00 م

أفادت وسائل إعلام غربية بأن الجيش الأمريكي، استخدم خلال قصف الأراضي السورية اليوم وللمرة الأولى صاروخAGM-158 JASSM المجنح "جو أرض" فائق الدقة وباهظ الثمن.



ونشرت بعض الصحف صورا للصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمرات، وهي معلقة على الطائرات القاذفة من طراز B-1B التي شاركت في قصف المواقع السورية صباح اليوم.

وفي وقت سابق، اعتبر محللون عسكريون أن استخدام هذه الصواريخ باهظة الثمن، والتي تصل كلفة الواحد منها إلى مئات آلاف الدولارات، سيسمح للجانب الأمريكي تجنب إصابة أي منشآت روسية في سوريا بالخطأ.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المعتدين على سوريا أطلقوا على أراضيها 103 صواريخ، وأن الدفاعات السورية استطاعت اعتراض وإسقاط 71 منها، وهي:

المطار الدولي بـ4 صواريخ أسقطت جميعها

مطار ضمير العسكري بـ12 صاروخا، أسقطت جميعها

مطار بلي العسكري جنوب شرقي دمشق بـ18 صاروخا أسقطت جميعها

مطار شعيرات العسكري بـ12 صاروخا أسقطت جميعها

تعرض مطار المزة لتسعة صواريخ تم إسقاط 5 منها

وقصف مطار حمص بـ16 صاروخا تم تدمير 13 منها دون أضرار جدية في الموقع

كما تعرضت منطقتا برزة وجمرايا للقصف بـ30 صاروخا تم إسقاط 7 منها