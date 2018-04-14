» انتقادات بريطانية لـ«ماي» بسبب الضربة الثلاثية

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تريزا ماي

وجه زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني، السير فينس كيبل، اليوم السبت، انتقادات لرئيس الوزراء تريزا ماي، بسبب الهجوم على سوريا.

وقال كيبل، في بيان له: "إن الانسياق وراء الرئيس الأمريكي ليس بديلا عن الحصول على تفويض من مجلس العموم"، مضيفا: "كان بوسع رئيسة الوزراء استدعاء البرلمان هذا الأسبوع، والسعي للحصول على موافقة النواب قبل الشروع في العمل العسكري".

وأوضح أن حزب (الديمقراطيون الأحرار) مستعد لتقييم الأدلة ودعم أي عمل عسكري إذا كان مبررا ومخططا له بشكل صحيح، مشددا على أن قرار الحكومة يقوض بشكل قاتل سلامة هذه المهمة.

وتابع: "إنه يظهر حكومة ضعيفة تضع النفعية السياسية على المدى القصير قبل الديمقراطية، وبذلك تزيد من تقويض مكانة بريطانيا في العالم".

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.


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