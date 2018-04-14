بشار يهدد بـ«الفوضى»

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قالت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، إن النظام السوري بقيادة بشار الأسد، يُفعّل آلية تهدد العاصمة دمشق بالفوضى، وذلك ردًا على أي اعتداءات غربية على قواته.

وأفادت مصادر مقربة من النظام السوري لـ"آكي"، بأنه "عمم على كافة الميليشيات الموالية له والعاملة في دمشق وريفها ضرورة التمسك بعدم مغادرة العاصمة حتى في حال توجيه ضربة أمريكية عسكرية لوحداته العسكرية فيها"، كما "طالب الجميع استخدام كل القوة الممكنة للتمسك بالسيطرة على المكان"، أي على العاصمة دمشق.

وقالت المصادر من مدينة اللاذقية السورية، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن "النظام السوري عمّم على الميليشيات وعلى كل من يحمل السلاح من الأجهزة العسكرية والأمنية والرديفة، وكل المؤيدين له الذين يمتلكون سلاحًا، الاستنفار التام، وعدم مغادرة العاصمة دمشق تحت أي ضغط"، مع "السماح لهم باستخدام القوة دون عودة للترتيب الهرمي في حال برز ما يُهدد أي منطقة من منطق دمشق، أو أوحى باحتمال قيام احتجاجات جديدة في العاصمة"، وأعربت المصادر عن قناعتها بأن "هذه الأوامر تشمل ضمنًا حاملي السلاح الفردي والثقيل".

وتُسيطر قوات النظام السوري وفرقه العسكرية على العاصمة دمشق، ويحيط بها طوق قوي من المعسكرات والموقع العسكرية، كما تتموضع على جبل قاسيون وجبل المزة خصوصًا فرق مدفعية قدر على السيطرة النارية على العاصمة.

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.


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