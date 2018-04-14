» حالة وحيدة لرحيل «مرتضى» عن الزمالك

14 أبريل 2018 - 05:29 م

أكد أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، دعمه الكامل لأي مسئول داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، لأنه تواجد داخل النادي بسبب الانتخابات.

وقال «ميدو»، خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه إيهاب الخطيب على إذاعة إنرجي: «رغم دعمي للإدارة، ولكن من حقي كواحد من أبناء القلعة البيضاء، أن أنتقد أي تصرف خاطئ».

وتابع: «لن يرحل المجلس الحالي إلا مع وجود خطأ جنائي فقط، وغير ذلك يجب أن يرحلوا عن طريق الانتخابات فقط».

وعن وجود قائمة موحدة للأبناء النادي في الانتخابات المقبلة، قال: «الوقت مبكر جدًا لبحث هذا الأمر، ولم يتم مناقشة دخول الانتخابات نهائيًا».



