ننشر صور منفذي العملية الإرهابية اليوم بسيناء

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سيناء

مقتل

المتحدث العسكرى

عناصر ارهابية

نشر العقيد أ.ح تامر الرفاعي المتحدث العسكري، صور العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم على معسكر لقوات الجيش اليوم بوسط سيناء وأسفر عن مقتلهم جميعًا، واستشهاد 8 من أفراد القوات المسلحة.

وكان المتحدث العسكري نشر صباح اليوم بيانًا، جاء نصه:

فى إطار العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء ، فقد تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى ، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من عدد (14) فرد منهم عدد (4) أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وأر بى جى إقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر ، إلا أنه نتيجة ليقظة وإنتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل فقد تمكنوا من منعهم والإشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة ، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية وعددهم (14) فرد حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر فنتج عن ذلك إستشهاد عدد (8) أفراد من القوات المسلحة وإصابة عدد (15) فرد آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا .

وتنعى القوات المسلحة أبطالها البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية ، فإنها تؤكد على إستمرارها فى جهودها لإقتلاع الإرهاب الذى يقوم حالياً بمحاولات يائسة لإستهداف عناصرنا عبر العمليات الإنتحارية .









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