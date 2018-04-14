» "عنتر" يقتل "عوكل" بسيخ كفتة بسبب "الإستروكس"

14 أبريل 2018 - 05:50 م

نجح رجال المباحث بعين شمس في كشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسيخ كفتة، وأكدت أن المتهم كان يمر بحالة من فقدان الوعي بسبب تعاطيه مخدر الإستروكس ما جعله يقتل صاحبه بسبب اختلافهما على سعر المخدر.





بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من المستشفى العام بوصول إسماعيل محمد، وشهرته «عوكل»، 27 عامًا، عاطل، عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة فى الرقبة.



وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم أحمد علاء، وشهرته «أحمد عنتر»، 28 عامًا، عاطل، ومدمن لمخدر الإستروكس.



وكشفت التحريات الأولية، أن سبب الحادثة اختلافهما على سعر المخدر، وفى يوم الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، تطورت إلى تشابك بالأيدى استل على أثرها المتهم سيخا وطعنه في رقبته ما أدى إلى مقتله.



بإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيقات.







