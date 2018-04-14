» بالفيديو.. برشلونة تتخطى فالنسيا بثنائية

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برشلونة

المصريون

فالنسيا

حقق برشلونة فوزًا مهمًا أمام فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الليجا الإسبانية.

وضع لويس سواريز مهاجم برشلونة، الفريق الكتالوني في المقدمة قبل مرور ربع ساعة من بداية المباراة لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع البلوجرانا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 51، قبل أن يحرز فالنسيا الهدف الوحيد له من ضربة جزاء عن طريق دانيال باريخو.

وحقق نادي برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا في الليجا بخوض بلعب 39 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني  مخطيًا ريال سوسيداد الذي لعب  38 مباراة بدون هزيمة موسم 1970/1980.

بهذه النتيجة واصل برشلونة تصدره للدوري الإسباني برصيد 82 نقطة ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني، فيما تبقى فالنسيا ثالًثًا برصيد 65 نقطة


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