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«حفتر» يعود إلى ليبيا خلال أيام

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خليفة حفتر
خليفة حفتر

وكالات

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ليبيا

فرنسا

علاج

حفتر

أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العسكري الليبي، خليفة حفتر، أنه يتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس إثر وعكة صحية أصيب بها خلال جولة خارجية كان يقوم بها، وتوقع أن يعود إلى ليبيا خلال أيام.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم "جيش ليبيا الوطني" الذي يقوده حفتر، إن "المشير حفتر شعر بالمرض عندما كان في باريس، خلال جولة كانت تشمل زيارة عدة دول، وإنه سيعود إلى بلاده سريعا ... بعد تلقي العلاج".

ونشر المسماري تغريدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية تشير إلى أن حفتر يخضع "لفحوصات طبية عادية"، وأنه سيرجع إلى ليبيا "خلال أيام قليلة لمواصلة القتال ضد الإرهاب".

وكانت معلومات متضاربة انتشرت الأسبوع الماضي بشأن تدهور وضع حفتر الصحي، ونشرت وسائل إعلام ليبية تقارير عن إصابته بجلطة دماغية أو أزمة قلبية.

وكان المسماري نفى في تغريدة نشرها الثلاثاء مرض حفتر ودخوله إلى المستشفى، ووصف التقارير عن مرضه بالكاذبة، مشيرا إلى أنه "بصحة جيدة جدا" ويواصل قيادة قواته.

وتقول وكالة رويترز إن مصادر ليبية وفرنسية لم تسمها ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن حفتر في باريس من أجل العلاج.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة، ومسؤولون ليبيون إنهم تحدثوا مع حفتر هاتفيا، مؤكدًا أنه ناقش معه "الوضع العام في ليبيا والتطورات السياسية في هذا البلد"، بحسب موقع البعثة الأممية في ليبيا على تويتر.


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