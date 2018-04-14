الرقابة الإدارية تشكل مجلسًا لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن صدور قرار رئيس الهيئة، الوزير محمد عرفان جمال الدين، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي ضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والنائب العام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما ضم رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب، ويأتي هذا القرار تفعيلًا للدستور المصري، واتساقًا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذي شهد تعديلات عام 2017، بهدف مكافحة الفساد وتأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية.
وقد جاء الإعلان عن تشكيل مجلس ادارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال احتفالية بمقر الهيئة لتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقام الوزير محمد عرفان، وكل من وزراء التعليم العالي والاستثمار والاتصالات ورئيس الأكاديمية العربية، بتسليم الخريجين شهادات التخرج والتقدير.
وألقى الوزير محمد عرفان، كلمة هنأ فيها أعضاء الهيئة الحاصلين على الماجستير، مطالبًا إياهم وزملاءهم باستمرار العمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل أداء مهمتهم الوطنية.