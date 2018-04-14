«التعليم العالي»: تقصيرنا تسبب في انتشار التيارات بالجامعات

14 أبريل 2018 - 09:04 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال فترة إغلاق معهد إعداد القادة بحلوان حدث تغلغل من كل التيارات داخل الجامعات المصرية نتيجة غياب الدور التنويرى للجامعات.







وأضاف "عبد الغفار"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره مساء اليوم، السبت، أن "تقصير الجامعات أعطى الفرصة لهذه التيارات وأعدنا هذا المكان إلى الحياة مرة أخرى".







وأعلن وزير التعليم العالى، أن كل الجامعات الحكومية والخاصة رحبت بالمشاركة فى تطوير معهد إعداد القادة بحلوان ، قائلا: "لجأنا لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال أمثال حسن راتب ومحمد فريد خميس والدكتورة نوال الدجوى ومحمد الرشيدى لدعم أعمال تطوير المعهد "، كما أن كل الجامعات ومحافظة القاهرة ووزارة الزراعة شاركت فى التطوير ،و" لم نطلب من أحد شيئا ورفض المشاركة".







وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن «الشباب المصرى من كل المحافظات مشاركون فى معهد إعداد القادة، وكان المعهد مهملا ومتوقفا عن العمل تماما».





